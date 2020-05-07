Вице-премьер Крыма нарушил режим самоизоляции и публично извинился перед гражданами
Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов принес публичные извинения местным жителям за нарушение режима самоизоляции. Это произошло после того, как в нарушение карантинных мер чиновник искупался в Черном море
Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов принес публичные извинения местным жителям за нарушение режима самоизоляции. Это произошло после того, как в нарушение карантинных мер чиновник искупался в Черном море.
«Посыпаю волосы пеплом, извиняюсь. Готов монетой оплатить свою ошибку. Еще раз извиняюсь перед всеми жителями, которые находятся на самоизоляции», - заявил вице-премьер в эфире телеканала «Крым 24».
Кабанов назвал сои действия необдуманным поступком и выразил готовность понести за это ответственность в соответствии с законодательством. Чиновник сообщил, что обратился в Министерство экологии Крыма с просьбой составить против него административный протокол.
Поводом для извинений стали фотографии и пост Евгения Кабанова в его аккаунте в соцсети Facebook. Вице-премьер написал, что «нашел средство от коронавируса». По его словам, это прогулка по горному лесу и открытие купального сезона в море. Кабанов также рекомендовал всем присоединиться к нему. Этот пост очень возмутил жителей республики, которых власти обязали соблюдать режим всеобщей изоляции из-за карантина.