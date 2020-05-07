07 мая 08:00
Журналиста Первого канала выслали из Белоруссии из-за репортажа о коронавирусе
Комиссия Министерства иностранных дел Белоруссии лишила аккредитации двух сотрудников корпункта Первого канала. Соответствующее решение было принято в связи с распространением информации, которая не соответствует действительности
Комиссия Министерства иностранных дел Белоруссии лишила аккредитации двух сотрудников корпункта Первого канала. Соответствующее решение было принято в связи с распространением информации, которая не соответствует действительности. Один из российских журналистов выслан из страны, сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.
По данным портала People.onliner.by, причиной высылки журналиста Первого канала стал репортаж о том, что в Белоруссии проведение массовых мероприятий (пасхальные богослужения и субботники) привело к резкому ухудшению обстановки по коронавирусу.
В пресс-службе Первого канала назвали высылку своего сотрудника из Белоруссии и лишение его аккредитации безосновательными.
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