07 мая 04:13
Около 30 новгородских медиков заразись коронавирусом во время работы в петербургских больницах
В Новгородской области 30 медицинских работников заразились коронавирусом после возвращения из Санкт-Петербурга. Новгородские медики работали в больницах северной столицы
В Новгородской области 30 медицинских работников заразились коронавирусом после возвращения из Санкт-Петербурга. Новгородские медики работали в больницах северной столицы.
Руководитель управления информационной политики Новгородской области Николай Шестаков сообщил «Фонтанке», что все заразившиеся коронавирусом медики сейчас проходят лечение.
19 медиков с подтвержденным COVID-19 проживают в Малой Вишере, а 16 из них работают в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге. Также сообщается о заражении коронавирусом шестерых родственников медработников.