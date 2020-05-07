07 мая 00:35
Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Максимова госпитализирована с коронавирусом
Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Максимова заразилась коронавирусом. Ранее парламентарий была госпитализирована с симптомами ОРВИ, но первые два теста на COVID-19 показали отрицательный результат
Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Максимова заразилась коронавирусом. Ранее парламентарий была госпитализирована с симптомами ОРВИ, но первые два теста на COVID-19 показали отрицательный результат. Еще одно тестирование выявило заражение коронавирусом.
Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова написала в Telegram, что Светлана Максимова находится на лечении в «рядовой больнице Твери».
58-летняя Светлана Максимова находится в «стабильно тяжелом состоянии». Ее помощница Наталия Кузьмина сообщила РИА Новости, что депутату немного лучше – ее перевели из отделения реанимации в обычное отделение.