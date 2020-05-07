07 мая 00:29
Власти Германии разрешили возобновить матчи национального чемпионата по футболу
Власти Германии разрешили возобновить национальный чемпионат по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Матчи Бундеслиги стартуют во второй половине мая
Фото: sport.bigmir.net.oll.tv
Власти Германии разрешили возобновить национальный чемпионат по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Матчи Бундеслиги стартуют во второй половине мая. Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель в своем выступлении, посвященном отмене ряда карантинных мер.
Футбольные матчи должны проходить без зрителей и с соблюдением строгих условий санитарной безопасности.
Бундеслига станет первым из европейских чемпионатов, который возобновится после карантина по коронавирусу. Предполагается, что в конце мая также возобновятся футбольные чемпионаты Чехии и Португалии.