Роскомнадзор отказался прекратить попытки заблокировать мессенджер Telegram
Роскомнадзор отказался прекращать блокировку мессенджера Telegram. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой. Ранее депутаты Госдумы просили ведомство прекратить безуспешные попытки заблокировать популярный мессенджер
Роскомнадзор отказался прекращать блокировку мессенджера Telegram. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой. Ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России» требовали прекратить безуспешные попытки заблокировать популярный мессенджер, чтобы не наносить урон престижу власти.
Дарья Беседина сообщила «МБХ медиа», что в письме Роскомнадзора говорится, что блокировка Telegram – это решение суда, а не ведомства. «Там [в письме] просто литье воды на полторы страницы, вокруг да около. Ничего нового, того, что не обсуждалось публично, там нет. Это совершенно типичная отписка», - отметила столичный депутат.
Беседина направляла запрос Минкомсвязи Максиму Шадаеву с просьбой поручить Роскомнадзору прекратить блокирование доступа к Telegram, потому что это лишь создает неудобства как гражданам, так и государственным органам.
Ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России» подготовили законопроект, который предписывает прекратить блокировку Telegram. Парламентарии отметили, что этот мессенджер сейчас используют государственные органы для распространения информации о коронавирусе, а безуспешные попытки Роскомнадзора его заблокировать лишь наносят урон престижу государственной власти.
Напомним, что Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram с весны 2018 года из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Мессенджер по-прежнему доступен для большинства своих пользователей.