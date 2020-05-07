Налоговые поступления в казну из-за ограничительных мер по коронавирусу сократились на 31%
Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в ходе совещания по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы с участием Владимира Путина сообщил о снижении объема налоговых поступлений на 31,4%
Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в ходе совещания по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы с участием Владимира Путина сообщил о снижении объема налоговых поступлений на 31,4%.
В апреле 2020 года фактические поступления налогов в государственную казну составили 1,7 трлн рублей. Это на 31,4% меньше, чем в апреле 2019 года.
Поступления по налогу на прибыль составили в апреле 438,4 млрд рублей, что на 40,8% меньше, чем в апреле 2019 года. Поступления НЛФЛ сократись на 14% и составили 302,8 млрд рублей, а поступления по НДС составили 220,1 млрд рублей (минус 26,7%).
Глава Налоговой службы также сообщил, что в рамках оказания помощи бизнесу в связи с пандемией коронавируса 1,5 млн отечественных компаний автоматически (без сбора документов) получат отсрочку по уплате налогов на общую сумму 217 млрд рублей. Около 50 тысяч компаний смогут претендовать на отсрочку по уплате налогов после подачи заявления.