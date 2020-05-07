В Петербурге медсестра, которая жаловалась на нехватку средств защиты, заразилась коронавирусом
Медицинская сестра НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге Антонина Седова, которая ранее пожаловалась на нехватку средств защиты от вирусом, заразилась коронавирусом
Медицинская сестра НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге Антонина Седова, которая ранее пожаловалась на нехватку средств защиты от вирусом, заразилась коронавирусом.
Седова сообщила порталу Znak.com, что ее тест на коронавирус оказался положительным. Сейчас она находится на больничном.
Антонина Седова некоторое время назад обратилась к президенту Владимиру Путина с прсьбой оказать помощь НИИ, в котором она работает, со средствами защиты от вирусов. Медсестра рассказала, что в медучреждении в распоряжении сотрудников имеются только одноразовые халаты и маски.
Медсестра также сообщила, что начальство относится к сотрудникам как к тараканами угрожает увольнением, если они будут говорить о пандемии коронавируса.
По данным петербургского комитета по здравоохранению, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе заразились коронавирусом 111 сотрудников. Две медсестры скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
В неофициальном списке медработников, скончавшихся во время пандемии коронавируса, 11 человек из северной столицы.