В России в первый месяц режима самоизоляции выросло число должников по кредитам
В апреле 2020 года – в первый месяц действия режима всеобщей изоляции из-за пандемии коронавируса - доля должников, которые отказались платить по кредитам из-за потери работы, достигла 30%. Для сравнения, в апреле 2019 года по кредитам отказались платить 18% заемщиков
В апреле 2020 года – в первый месяц действия режима всеобщей изоляции из-за пандемии коронавируса - доля должников, которые отказались платить по кредитам из-за потери работы, достигла 30%. Для сравнения, в апреле 2019 года по кредитам отказались платить 18% заемщиков.
По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), доля неплательщиков по кредитам выросла до 60% в апреле (на 10% за месяц), а до 40% выросла доля тех, кто связывает свои финансовые проблемы с падением доходов, сообщает РБК.
В НАПКА подчеркнули, что только один процент заемщиков объясняет отказ платить по кредиту потерей работы и доходов из-за ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. Одновременно с этим в ассоциации заявили, что карантинные меры негативно повлияли и на клиентов, которые ранее не допускали просрочек.
Крупные российские банки подтвердили, что после введения режима изоляции из-за коронавируса доля неплательщиков по кредитам заметно выросла. Так, в банке ВТБ сообщили, что число должников, которые объясняют просрочку по кредитам потерей работы, выросло на 20-50%.