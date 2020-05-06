В Москве с 12 мая возобновят работу строительные и промышленные предприятия
В Москве с 12 мая возобновят свою работу все строительные и промышленные предприятия. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер о поддержке экономики и социальной сферы с участием президента
В Москве с 12 мая возобновят свою работу все строительные и промышленные предприятия. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер о поддержке экономики и социальной сферы с участием президента. Владимир Путин в свою очередь приветствовал возобновление работы промышленных и строительных предприятий.
Одновременно с этим Сергей Собянин заявил, что ослабления режима самоизоляции в Москве после 12 мая не будет. Градоначальник также заявил, что выход из режима изоляции предприятий сферы быта и услуг пока преждевременный. Кроме того, даже после возобновления работы сфера услуг должна жестко контролироваться санитарными службами.
В среду, 6 мая, в Москве уже возобновились несколько строек, включая стройки в рамках программы реновации жилого фонда.