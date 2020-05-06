Миллиардер из списка Forbes Дмитрий Босов покончил с собой
Российский миллиардер, владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрий Босов совершил суицид. Это произошло в ночь на 6 мая. Тело известного бизнесмена обнаружили в его загородном доме в подмосковном поселке Усово
Российский миллиардер, владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрий Босов совершил суицид. Это произошло в ночь на 6 мая. Тело известного бизнесмена обнаружили в его загородном доме в подмосковном поселке Усово.
«Это правда, Босова нет в живых», - сообщил источник РБК среди знакомых миллиардера.
Другие подробности инцидента пока неизвестны.
Дмитрий Босов был основным акционером компаний «Востокуголь» и «Сибантрацит». Компания «Сибантрацит» финансирует Ночную хоккейную лигу, в матчах которой принимает участие президент Владимир Путин.
Дмитрий Боссов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes. Незадолго до его смерти российские СМИ сообщили о том, что миллиардер инвестировал в американскую компанию, работающую на рынке каннабиса, а бывший гендиректор этой фирмы подал на г-на Босова в суд из-за нарушения трудового законодательства.