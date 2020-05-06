06 мая 16:26
Владимир Путин поручил губернаторам разработать план постепенного выхода из режима изоляции
Президент России в ходе совещания с губернаторами поручил им выработать схемы поэтапного смягчения ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса
Президент Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами поручил им в ближайшее время выработать схемы поэтапного смягчения ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. «Мягкий» выход из режима всеобщей изоляции в отдельных регионах может начаться уже после 11 мая.
Глава государства отметил, что ситуация с коронавирусом в регионах развивается по-разному, поэтому в некоторых субъектах федерации уже можно говорить о снятии ограничений, а в некоторых, напротив, стоит ужесточить меры против распространения коронавируса.
«Любая поспешность в снятии ограничений может обернуться откатом назад, нельзя забегать вперед», - отметил Владимир Путин.