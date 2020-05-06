06 мая 16:15
Власти Латвии, Литвы и Эстонии с 15 мая открывают свои границы
Гражданам разрешат свободно перемещаться по территориям этих государств. Иностранцам также разрешат въезд, но при условии соблюдения режима самоизоляции на 14 дней
Власти Латвии, Литвы и Эстонии с 15 мая открывают свои внутренние границы. Гражданам разрешат свободно перемещаться по территориям этих государств. Иностранцам также разрешат въезд, но при условии соблюдения режима самоизоляции на 14 дней.
Премьер Латвии Кришьянис Кариньш сообщил в Twitter, что соответствующая договоренность между странами Балтии была достигнута в ходе видео-конференции.
Ранее глава Минздрава Литвы Аурелиус Верига заявил, что свободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы по территориям этих стран возможно, только если власти договорятся между собой об общих принципах контроля за заболеваемостью коронавирусом.
Напомним, что первой страной Европы, открывшей границы после карантина по коронавирусу, стала Чехия.