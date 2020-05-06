06 мая 15:40
В Москве с 12 мая могут ввести обязательный масочный режим
Московские власти могут ввести в городе обязательный масочный режим. В соседнем Подмосковье с 12 мая все жители обязаны будут носить защитные маски в общественных местах. За отказ носить маску придется заплатить штраф в размере 4 тысяч рублей
Фото: dev.primpress.ru
Московские власти могут ввести в городе обязательный масочный режим. В соседнем Подмосковье с 12 мая все жители обязаны будут носить защитные маски в общественных местах. За отказ носить маску придется заплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.
По данным «Коммерсанта», жителей Москвы также могут обязать носить защитные маски в больницах, магазинах, аптеках и в общественном транспорте.
Обязательный масочный режим в столице могут ввести с 12 мая, а действовать он будет в течение двух месяцев. Ритейлерам будет рекомендовано продавать маски у входа в магазины, а также запрашивать у аптек оперативную статистику о наличии в продаже и на складах масок.