06 мая 15:21
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Министр уже долгое время находится дома на самоизоляции, а совещания проводит в режиме видеоконференции. Болезнь чиновницы протекает в легкой форме, поэтому она лечится дома
Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-секретарь чиновницы Анна Усачева.
Представитель Ольги Любимовой сообщила РБК, что министр уже долгое время находится дома на самоизоляции, а совещания проводит в режиме видеоконференции. Болезнь чиновницы протекает в легкой форме, поэтому она лечится дома.
Ольга Любимова стала третьим членом правительства с выявленным коронавирусом. Ранее сообщалось о заражении главы правительства Михаила Мишустина, а также министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.