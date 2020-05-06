06 мая 14:56
Французские пивовары выльют 10 млн литров пива из-за падения спроса на фоне пандемии
Французские пивовары решили вылить около 10 миллионов литров пива из-за падения потребительского спроса на фоне пандемии и введения ограничительных мер
Французские пивовары решили вылить около 10 миллионов литров пива из-за падения потребительского спроса на фоне пандемии коронавируса и введения ограничительных мер.
Издание Les Echos сообщает, что закрытие ресторанов на карантин, прекращение туристической деятельности и отмена фестивалей привели к просрочке непастеризованного пива. При этом утилизация пенного напитка обойдется предпринимателям в несколько миллионов евро.
Также сообщается, что во Франции из-за пандемии 25% пивоварен полностью прекратили свою работу, а 50% производств получили государственную помощь.