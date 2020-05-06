Мэрия Москвы закупила голландские тесты на антитела к COVID-19, которые оказались китайскими
Мэрия Москвы закупила на средства городского бюджета голландские тесты на антитела к коронавирусу. В реальности оказалось, что эти тесты сделаны в Китае и показывают неточные результаты, говорится в расследовании журналистов OCCRP
Мэрия Москвы закупила на средства городского бюджета голландские тесты на антитела к коронавирусу. В реальности оказалось, что эти тесты сделаны в Китае и показывают неточные результаты, говорится в расследовании журналистов OCCRP.
Речь идет о тест-системах Biozek, которые продает голландская компания Inzek. В официальном регистрационном удостоверении Росздравнадзора производителем тестов также значатся Нидерланды.
Журналисты OCCRP выяснили, что на самом деле этот тест производит китайская компания Hangzhou, а смена юридического лица и страны была сделана для создания более позитивного имиджа.
В компании Inzek подтвердили, что тесты на антитела к коронавирусу действительно произведены в Китае. После этого с сайта фирмы была удалена отметка «сделано в Нидерландах».
В свою очередь в компании Hangzhou Alltest заявили, что точность их тестов составляет от 92,9% до 98,6%. При этом исследования, проведенные в Испании, Дании и Великобритании, показали более низкий результат, который не соответствует стандартам надежной индивидуальной диагностики.
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова ранее заявила, что «голландские» тесты показали очень хорошие результаты.