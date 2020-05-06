06 мая 14:00
Общежитие Дальневосточного медуниверситета закрыли на карантин из-за коронавируса
В Хабаровске на карантин по коронавирусу закрыли общежитие Дальневосточного государственного медицинского университета. Студенты этого вуза сейчас активно привлекаются к работе в больницах, которые принимают пациентов с COVID-19
В Хабаровске на карантин по коронавирусу закрыли общежитие Дальневосточного государственного медицинского университета. Студенты этого вуза сейчас активно привлекаются к работе в больницах, которые принимают пациентов с COVID-19.
В региональном Роспотребнадзоре сообщили агентству ТАСС, что у нескольких студентов был выявлен коронавирус. Сейчас по данному факту проводится эпидемиологическое расследование.
Студентов Дальневосточного государственного медуниверситета привлекают к работе в больницах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и поселений, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом.
Всего в Хабаровском крае официально зарегистрировано 738 случаев заражения COVID-19.