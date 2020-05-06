Главный врач Троице-Сергиевой Лавры скончался от коронавирусной инфекции
Главный врач Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на официальном сайте лавры
Главный врач Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. О кончине игумена Тихона сообщается на официальном сайте лавры.
Это уже далеко не первый случай смерти священнослужителей от коронавируса. Ранее скончались протоиерей Владимир Верига Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря, клирик того же монастыря протоиерей Евгений Корчуков, священннодиакон Андрей Молчанов из храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове и бывший митрополит Астраханской и Камызякской епархии Иона (Карпухин).
Напомним, что в связи с пандемией коронавируса храмы были закрыты для прихожан, а глава Русской православной церкви патриарх Кирилл пригрозил «церковным судом» священнослужителям, если по их вине кто-то из прихожан заразится COVID-19.