06 мая 13:31
Активисты вывесили перед зданием правительства баннер с лозунгом «Деньги – народу!»
Активисты партии «Другая Россия» вывесили напротив здания федерального правительства в Москве 50-метровый баннер с лозунгом «Деньги - народу! Правительство - на хлеб и воду!»
Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» в среду вывесили напротив здания федерального правительства в Москве 50-метровый баннер с лозунгом «Деньги - народу! Правительство - на хлеб и воду!».
Источник портала Znak.com в «Другой России» сообщил, что с помощью этой акции активисты хотели привлечь внимание к «социальному геноциду, который российские власти применяют к гражданам во время режима так называемой „самоизоляции“». В партии напомнили, что из-за недальновидных действий властей миллионы россиян оказались без работы, а сотни тысяч людей едва сводят концы с концами.
Активисты требуют от властей немедленно выплатить деньги гражданам, которые из-за введенных ограничений оказались в сложной жизненной ситуации.