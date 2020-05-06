Глава Липецкой области сообщил о планах привлечь мигрантов к сбору урожая
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о планах привлечь мигрантов из стран ближнего зарубежья к сбору урожая, если местные жители откажутся от этой работы
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о планах привлечь мигрантов из стран ближнего зарубежья к сбору урожая, если местные жители откажутся от этой работы.
В интервью программе «Вести. Липецк» губернатор заявил, что рабочих мест в областном сельском хозяйстве становится все больше, но местные почему-то от этой работы отказываются. «Причем работы высокооплачиваемые: ягода — от 40 тысяч рублей, яблоки сейчас начнутся - 2 тысячи рублей за сутки. Прекрасные общежития. Но люди почему-то не хотят, им проще говорить: „Помогите нам, дайте нам денег, мы не хотим работать“», - заявил Игорь Артамонов.
В связи с отказом местных жителей участвовать в сборе урожая власти региона не исключают привлечения к работе мигрантов, хотя в условиях пандемии коронавируса – это большой риск. «Либо мы не соберем ничего», - добавил губернатор.