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06 мая 12:49

Крымские отели привлекут к ответственности за незаконное заселение туристов

Глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил агентству КИА, что за нарушение режима изоляции накажут два объекта размещения – это отель «Надежда» в Алупке и гостевой дом «Камелот» в Коктебеле

Крымские отели привлекут к ответственности за незаконное заселение туристов
Фото: simferopol.bezformata.com

Власти Крыма привлекут к ответственности отели, которые заселили приезжих из других регионов, во время режима всеобщей изоляции.

Глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил агентству КИА, что за нарушение режима изоляции накажут два объекта размещения – это отель «Надежда» в Алупке и гостевой дом «Камелот» в Коктебеле.

Чиновник отметил, что в этих объектах размещения проводилась контрольная закупка, а факт оказания услуги по заселению был задокументирован. В отношении отелей составлен протокол по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Власти проверили деятельность 85 отелей и гостевых домов в Симферополе, Алуште, Феодосии, Евпатории и Ялте. Практически все эти объекты отказались принять условных туристов из других городов.

Ранее власти Крыма попросили российских граждан воздержаться от посещения полуострова во время пандемии коронавируса. В случае нарушения этой рекомендации туристов будут помещать в обсервацию на две недели. При этом чиновники признали, что иногородние россияне продолжают приезжать в Крым и селиться в частном секторе.

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