Генпрокуратура России официально признала фейком сведения об искусственном создании коронавируса
Генпрокуратура России официально признала фейком сообщения об искусственном создании коронавируса COVID-19. Таким образом, за публикацию и распространение таких новостей в СМИ, социальных сетях и мессенджерах придется нести ответственность по закону о «фейк-ньюс»
Генпрокуратура России официально признала фейком сообщения об искусственном создании коронавируса COVID-19. Таким образом, за публикацию и распространение таких новостей в СМИ, социальных сетях и мессенджерах придется нести ответственность по закону о «фейк-ньюс».
Речь идет о сообщениях, согласно которым коронавирус якобы был искусственно создан в качестве биологического оружия с целью чипирования всех людей.
Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к видеороликам под названием «Коронавирус. Разоблачение», «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1» и «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Генетическое оружие | часть 3», которые были опубликованы на портале YouTube и в соцсети «Одноклассники».
В надзорном ведомстве отметили, что ни Всемирная организация здравоохранения, ни правительством России или другие органы власти не подтверждали сведения об искусственном создании коронавируса.