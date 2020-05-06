Власти Петербурга сообщили о смерти еще четверых медработников от коронавируса
Умерли врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Манькович, медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова и две санитарки Национального медицинского исследовательского центра травматологии
В Санкт-Петербурге скончались еще четыре медработника, у которых был выявлен коронавирус. В Смольном сообщили, что умерли врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Манькович, медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова и две санитарки Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена — Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа.
До этого петербургские чиновники подтвердили только два случая смерти врачей от коронавируса. Это сотрудники Александровской больницы.
В неофициальном списке медработников, умерших во время пандемии коронавируса, 11 человек из Санкт-Петербурга. Также сообщается, что всего в северной столице заразились коронавирусом более 250 медиков.