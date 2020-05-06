Мурманские чиновники во время режима всеобщей изоляции съездили на морскую рыбалку
Сотрудники администрации закрытого административно-территориального образования Александровск в Мурманской области съездили на морскую рыбалку, нарушив режим всеобщей изоляции
Сотрудники администрации закрытого административно-территориального образования Александровск в Мурманской области съездили на морскую рыбалку, нарушив режим всеобщей изоляции.
Фотографии с рыбалки опубликовала на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» помощница мэра Александровска по связям с общественностью Екатерина Жигалова. Позже чиновница удалила фотографию, однако ее успели сохранить интернет-пользователи и распространить по социальным сетям и СМИ, сообщает «Новая газета».
Региональное издание «СеверПост» сообщает, что чиновники отправились в море на катере МЧС, хотя из-за коронавируса в регионе установлен запрет на прибрежный лов рыбы. Судя по фотографии, участники морской рыбалки не соблюдали социальную дистанцию и общались друг с другом без средств индивидуальной защиты.
Интернет-пользователи потребовали проведения прокурорской проверки по факту организации рыбалки для чиновников во время режима всеобщей изоляции.
Глава администрации Александровска Семен Кауров заявил, что это была не морская прогулка, а выполнение служебного задания в рамках осуществления контроля за организацией прибрежной ловли рыбы.
Мурманская область является одним из лидеров среди регионов по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. По данным на 6 мая, в области 2 237 заразившихся COVID-19. Четверо пациентов скончались.