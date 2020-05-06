В России за сутки выявили 10 559 новых случаев заражения коронавирусом
В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло до 165 929 человек. За прошедшие сутки было зарегистрировано 10 559 новых случаев заражения
В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло до 165 929 человек. За прошедшие сутки было зарегистрировано 10 559 новых случаев заражения.
По данным оперштаба по борьбе с вирусом, число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло до 1 537 человек. Из них 86 человек скончались за минувшие сутки.
За весь период наблюдения полностью выздоровели 21 327 человек.
В Москве за сутки выявлено 5 858 случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших составляет 85 973 человек. В Подмосковье зарегистрировано 829 новых случаев заражения (всего заболевших 16 590 человек), в Санкт-Петербурге – 312 (5 884 человек), в Нижегородской области – 272 (3 298), в Дагестане -181 (2 267), а в Мурманской области – 136 (2237).