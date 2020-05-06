Город Находка закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса среди работников «скорой помощи»
Власти Приморского края закрыли на карантин Находку из-за вспышки коронавируса, которая последовала после заражения врачей «скорой помощи». Карантин объявлен с 8 мая
Власти Приморского края закрыли на карантин Находку из-за вспышки коронавируса, которая последовала после заражения врачей «скорой помощи». Карантин объявлен с 8 мая.
В администрации Приморского края сообщили, что сейчас ситуация с коронавирусом в Находке складывается неблагоприятная - у сотрудников скорой помощи расширяется круг контактов и заразившихся. Власти ожидают резкого увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией.
Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская сообщила, что с 8 мая будет ограничен въезд и выезд людей из Находки, кроме граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла. Также будет введена система контроля за проживающими в городе.
В рамках мер по недопущению распространения коронавируса будет приостановлена работа торговых центров, кроме продуктовых магазинов и реализующих товары первой необходимости, сообщает Znak.com.