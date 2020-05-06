В Госдуме предложили ввести общественные работы для сотрудников простаивающих из-за коронавируса предприятий
Зампред комиссии Госдумы РФ по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов предложил ввести общественные работы для сотрудников предприятий, которым было предписано приостановить работу в связи с пандемией коронавируса
Зампред комиссии Госдумы РФ по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов предложил ввести общественные работы для сотрудников предприятий, которым было предписано приостановить работу в связи с пандемией коронавируса.
Журналист «Парламентской газеты» поинтересовался у депутата, откуда работодателям брать деньги на выплату зарплаты сотрудникам, «если работа стоит». Айрат Фаррахов на это отметил, что депутаты предлагают внести изменения в действующее законодательство, включая Трудовой кодекс, которые позволят ввести практику общественных работ.
Г-н Фаррахов напомнил, что после мирового финансового кризиса 2008 года аналогичная федеральная программа активно использовалось в России, а общественные работы в условиях отсутствия спроса помогли сохранить рабочие коллективы и дали возможность людям зарабатывать.