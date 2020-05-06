06 мая 10:23
Единый государственный экзамен из-за пандемии могут перенести на июль-август
Российское правительство рассматривает вопрос о переносе даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за пандемии коронавируса. Экзамены для выпускников школы могут провести в середине июля или даже в начале августа
Российское правительство рассматривает вопрос о переносе даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за пандемии коронавируса. Экзамены для выпускников школы могут провести в середине июля или даже в начале августа. Ранее планировалось начать проводить ЕГЭ 8 июня.
Также рассматривается вариант с переносом начала нового учебного года на 1 октября, сообщает «Интерфакс».
При этом от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов могут и вовсе отменить из-за пандемии.
Напомним, что в марте из-за коронавируса российским школьникам продлили весенние каникулы, а затем перевели на дистанционное обучение.