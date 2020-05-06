В Петербурге коронавирус обнаружили у пациентки роддома №6, который посетил губернатор Беглов
Санкт-Петербурге родильный дом № 6 имени Снегирева закрыли на прием пациентов после того, как у одной из женщин выявили коронавирус. Несколько дней назад это роддом посещал губернатор города Александр Беглов
Санкт-Петербурге родильный дом № 6 имени Снегирева закрыли на прием пациентов после того, как у одной из женщин выявили коронавирус. Несколько дней назад это роддом посещал губернатор города Александр Беглов.
Тест на коронавирус, который оказался положительным, пациентка сдала 4 мая. Администрация роддома сообщила, что сейчас в учреждении нет пациентов с COVID-19. Женщин выписывают в случае получения отрицательных результатов теста на коронавирусную инфекцию.
По данным издания «Фонтанка», в закрытом роддоме №6 сейчас помимо пациентов находятся 48 медработников.
Отметим, что 3 мая этот роддом посещал губернатор северной столицы Александр Беглов. Интернет облетела фотография чиновника, который стоит рядом с одной из рожениц. При этом лицо Беглова одновременно защищает респиратор и противовирусный щиток.