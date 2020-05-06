06 мая 08:15
В Мурманской области все школы решили обнести заборами с колючей проволокой
Власти Мурманской области установили новые требование к безопасности пришкольных территорий. Согласно этим требованиям, образовательные учреждения должны быть обнесены забором с колючей проволокой в четыре ряда
Власти Мурманской области установили новые требование к безопасности пришкольных территорий. Согласно этим требованиям, образовательные учреждения должны быть обнесены забором с колючей проволокой в четыре ряда. Снизу забор должен быть защищен от подкопов.
Такие требования к обеспечению безопасности указаны в письме главы Минстроя Мурманской области Оксаны Астаховой, сообщает «Новая газета».
В письме говорится, что заборы на пришкольной территории должны иметь дополнение в виде «козырька» из трех–четырех рядов колючей проволоки или иное защитное устройство. Кроме того, посредством бетона или сварной решетки школьный забор должен быть углублен под землю минимум на полметра для защиты от подкопа.