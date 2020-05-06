Министр финансов рассказал, почему власти отказались от прямых выплат гражданам во время пандемии коронавируса
Вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов объяснил отказ властей раздать населению деньги во время пандемии коронавируса отсутствием возможности печатать резервные валюты
Вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов объяснил отказ властей раздать населению деньги во время пандемии коронавируса отсутствием возможности печатать резервные валюты.
В интервью газете «Ведомости» Антон Силуанов заявил, что если бы Россия могла печатать резервные валюты, то власти могли бы «с вертолета деньги разбрасывать» и потратить на это триллионы рублей. Однако, по словам министра, перед властями стоит задача «не соревноваться, кто больше потратит», а помочь нуждающимся.
Сам г-н Силуанов считает, что вместо раздачи денег «всем подряд» необходимо оказать помощь бизнесу в сохранении рабочих мест, а гражданам помочь оплатить первоочередные расходы на питание, жилье и выплату кредитов.
Антон Силуанов также сообщил, что перед его министерством стоит задача оказать помощь предприятиям после выхода из вынужденных каникул, которые были введены на фоне пандемии коронавируса. В этой связи властями было принято решение о предоставлении после окончания действия налоговых отсрочек рассрочки по этим долгам еще на год.