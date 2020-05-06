В Москве за минувшие сутки от коронавируса скончались 50 человек
В столичном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 сообщили, что у всех умерших пациентов была подтверждена пневмония и положительные результаты теста на коронавирус
Фото: dosug.md
В московских больницах за минувшие сутки скончались еще 50 пациентов с положительными результатами анализов на коронавирус.
В столичном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 сообщили, что у всех умерших пациентов была подтверждена пневмония и положительные результаты теста на коронавирус.
Возраст умерших пациентов не сообщается.
Всего в Москве, по данным на 5 мая, коронавирусом заразилось 80 115 человек. Из них скончались уже 816 человек.