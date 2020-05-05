Соцсеть Instagram ограничила просмотр фотографий с хэштегом #море во время действия карантинных мер
Такое решение было принято, чтобы не расстраивать людей красивыми видами в условиях режима изоляции, закрытия границ и приостановки международного авиасообщения
Социальная сеть Instagram ограничила доступ пользователей к просмотру фотографий и видео с хэштегом #море. Такое решение было принято, чтобы не расстраивать людей красивыми видами в условиях режима изоляции, закрытия границ и приостановки международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса.
Теперь при попытке посмотреть публикации с хэштегом #море социальная сеть предупреждает пользователей, что такие фотографии и видео «поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти», сообщает «Коммерсант FM».
Тем не мене, посмотреть фотографии и видео с хэштегом #море все же можно, если нажать на кнопку «показать публикации». При этом администрация Instagram все равно показывает в верхней части экрана предупреждение о том, почему публикации из путешествий были скрыты.