The New York Times получило Пулитцеровскую премию за статьи о «противоправных действиях российской власти»
Статьи The New York Times, по мнению организаторов премии, разоблачают приписываемые российским властям во главе с Владимиром Путиным некие противоправные действия
Газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за серию критических статей о российской власти и президенте Владимире Путине в номинации «Международный репортаж». Организаторы охарактеризовали эти статьи как «увлекательные истории, созданные с огромным риском».
Статьи The New York Times, по мнению организаторов премии, разоблачают приписываемые российским властям во главе с Владимиром Путиным некие противоправные действия.
Отметим, что в 2017 году The New York Times уже получила Пулитцеровскую премию за статьи о президенте Владимире Путине, а именно о его усилиях по распространению российского влияния за рубежом.
В посольстве России в Вашингтоне заявили, что статьи, за которые издание получило Пулитцеровскую премию, является «прекрасным сборником неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов».
По уточненным данным, речь идет о публикациях о предполагаемом вмешательстве России в дела Ливии, Сирии и Центральноафриканской республики, а также об отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, в совершении которого подозревают российские спецслужбы.