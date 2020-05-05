Частный самолет главы «Роснефти» при официально закрытых границах вылетел в Вену
Частный самолет Bombardier Global 6000, на котором летает глава государственной компании «Роснефти» Игорь Сечин, совершил рейс в Вену. Напомним, что официально Россия в связи с пандемией коронавируса закрыла свои границы
Частный самолет Bombardier Global 6000, на котором летает глава государственной компании «Роснефти» Игорь Сечин, совершил рейс в Вену. Напомним, что официально Россия в связи с пандемией коронавируса закрыла свои границы и приостановила международное авиационное сообщение.
По данным «МБХ-Медиа», частный борт с номером M-YOIL вылетел утром 4 мая из Москвы в Вену. Согласно информации сервиса ADS-B Exchange, самолет вылетел из аэропорта «Внуково» в 10:40, а в аэропорту Вены приземлился в 12:52 по местному времени.
Ранее агентство Reuters сообщало, что бизнес-джетом с бортовым номером M-YOIL пользуется Игорь Сечин. Агентство также опубликовало фотографии, на которых глава «Роснефти» поднимается на борт Bombardier. Этот частный борт эксплуатирует AV Asia Developments Pte Ltd, которая зарегистрирована в Сингапуре и эксплуатируется «Роснефтью».
В конце Россия в связи пандемией коронавируса приостановила регулярное и чартерное международное авиасообщение, а воздушные и сухопутные государственные границы были закрыты. Официально исключение власти сделали только для грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных перевозок, а неофициально - для частных самолетов.
Ранее российские СМИ уже сообщали, что с момента закрытия границ частные самолеты, которыми пользуются Игорь Шувалов, Игорь Сечин, Светлана Медведева и другие высокопоставленные российские граждане совершили более 20 полетов за границу.