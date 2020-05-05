Депутат Валерий Рашкин попросил прокуратуру проверить программу Дмитрия Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал заявление в генпрокуратуру с просьбой проверить на экстремизм программу «Вести недели» Дмитрия Киселева (выходит на телеканале «Россия 1»)
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал заявление в генпрокуратуру с просьбой проверить на экстремизм программу «Вести недели» Дмитрия Киселева (выходит на телеканале «Россия 1»).
Речь идет о выпуске программы, в которой Дмитрий Киселев заявил о необходимости поставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину и Краснову.
Валерий Рашкин в своем запросе в прокуратуру отметил, что речь, судя по всему, шла о Петре Краснове - начальнике Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Третьего рейха. В период существования СССР Петра Краснова приговорили к смертной казни за «за многолетнее служение нацистам».
По мнению депутата-коммуниста, предложение реабилитировать и «героизировать» Петра Краснова требует проверки в рамках закона о противодействии экстремизму.
Рашкин напомнил, что в 2016 году в администрации Ростовской области депутатам от КПРФ сообщили, что прокуратура предпринимает меры по недопущению реабилитации нацизма, связанной с установкой памятника атаману Краснову. В 2009 году прокуратура Шолоховского района области требовала снести подобный памятник в станице Еланской, однако суд отказал, объяснив решение тем, что монумент «передает обобщенный образ донского атамана», а не конкретно Краснова, сообщает РБК.