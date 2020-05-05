В России число заразившихся коронавирусом выросло до 155 370 человек
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло на 10 102 человека и составило 155 370 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло на 10 102 человека и составило 155 370 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Число умерших от коронавируса выросло до 1 451 человека. За прошедшие сутки зафиксировано 95 летальных исходов. Число полностью излечившихся от болезни на сегодняшний день составляет 19 865 человек.
В Москве за сутки выявлено 5 714 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее число заболевших сейчас составляет 80 115 человек.
В Московской области зарегистрировано 822 новых случаев заражения (всего 15 761 заболевших), в Санкт-Петербурге - 226 (5 572), в Нижегородской области - 174 (3 026), в в Мурманской области - 127 (2 101), а в Дагестане - 128 (2 086). Эти регионы являются лидерами по числу заразившихся коронавирусом.