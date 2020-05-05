Пилот Денис Евдокимов попросил прощения у родственников погибших пассажиров рейса Москва - Мурманск
Пилот «Аэрофлота» Денис Евдокимов, который является единственным обвиняемым по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево», выразил свои соболезнования родственникам погибших и попросил у них прощения
Пилот «Аэрофлота» Денис Евдокимов, который является единственным обвиняемым по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево», выразил свои соболезнования родственникам погибших и попросил у них прощения. Летчик при этом не считает себя виновным в крушении и заявляет, что предпринял все возможное для спасения людей.
В интервью «Ленте.ру» Денис Евдокимов заявил, что причиной крушения самолета, выполнявшего рейс Москва - Мурманск, стала техническая неисправность, хотя в Следственном комитете эту версию отвергли.
Пилот сообщил, что не стал кружить над Москвой для выработки топлива и принял решение совершить посадку с полными баками, поскольку «нахождение в воздухе могло привести к каскадному нарастанию отказов в системах воздушного судна и полной потере управляемости».
Причиной возвращения «суперджета» обратно в «Шереметьево» стало попадание молнии, из-за которой лайнер перешел в режим полного ручного управления Direct mode. Евдокимов отметил, что этот режим в реальной обстановке оказался не таким, как на тренажере, а в полетах пилоты его не отрабатывали.
Многие специалисты уверены в том, что пилоты должны были уйти на второй круг после отрыва самолета от полосы во время посадки, однако Евдокимов вместо этого стал «прижимать» лайнер к земле. Эти действия привели к поломке стойки шасси, детали которой пробили топливный бак, а сам самолет загорелся.
Денис Евдокимов считает, что уход на второй круг привел бы к более катастрофическим последствиям.
Командир экипажа обвиняется в нарушении правил безопасности при эксплуатации самолета, повлекшем гибель людей. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Авиакатастрофа в «Шереметьево» произошла 5 мая 2019 года. Пассажирский лайнер, выполнявший рейс в Мурманск, вернулся в московский аэропорт после попадания в грозовой фронт и отключения электроники. Во время посадки с полными топливными баками лайнер несколько раз отскочил от полосы, после чего хвостовая часть самолета загорелась. При пожаре погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Всего на борту «суперджета» находились 78 человек.