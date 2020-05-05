Жителям Курганской области, потерявшим работу из-за пандемии, раздадут поросят и телят
Власти Курганской области раздадут местным жителям, которые потеряли работу и доходы из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, поросят, телят и семенной картофель для посадки
Власти Курганской области раздадут местным жителям, которые потеряли работу и доходы из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, поросят, телят и семенной картофель для посадки. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Вадим Шумков.
Получить скотину и картофель для посадки можно будет с середины мая. Платить за это не нужно.
Губернатор отметил, что такая поддержка будет оказана и тем, кто раньше сельским хозяйством не занимался, и тем, кто хочет расшить свои фермерские хозяйства.
Вадим Шумков также рассказал, что региональные чиновники собрали из своих зарплат около 25 миллионов рублей на помощь гражданам, потерявшим доходы из-за пандемии. предполагается, что на эти средства будут созданы рабочие места, организована бесплатная заготовка и доставка дров.