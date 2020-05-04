04 мая 20:00
В Калининграде 350 медицинских работников отказались выходить на работу
Связано ли решение медиков с условиями работы в период пандемии коронавируса, не сообщается. В региональном Минздраве заявили, что у каждого из сотрудников «свои причины»
Фото: news.myseldon.com
В Калининграде 350 медицинских работников отказались выходить на работу. Связано ли решение медиков с условиями работы в период пандемии коронавируса, не сообщается. В региональном Минздраве заявили, что у каждого из сотрудников «свои причины».
Калининградский министр здравоохранения Александр Кравченко сообщил РИА Новости, что выходить на работу отказались 100 врачей и 250 сотрудников среднего медперсонала. Возможно это связано с тем, что руководство больниц отказывалось отправлять на больничный сотрудников старше 65 лет, для которых коронавирус может оказаться смертельным, и медики продолжали работать.
Министр Кравченко добавил, что в Калининграде практически в каждой медицинской организации есть врачи, заразившиеся коронавирусом.