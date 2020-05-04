Глава туркомпании потребовала извинений от Марии Захаровой, которая разделила россиян на «касты»
Генеральный директор туристической компании «Экзотик Тайм» Вероника Бирман опубликовала в профессиональной группе «Трэвел Президиум» ответ официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на ее заявление о том, что путешествовать должны только россияне с деньгами и связями
Генеральный директор туристической компании «Экзотик Тайм» Вероника Бирман опубликовала в профессиональной группе «Трэвел Президиум» ответ официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на ее заявление о том, что путешествовать должны только россияне с деньгами и связями. Бизнесвумен раскритиковала чиновницу за ее «кастовые взгляды» и заявила о том, что г-жа Захарова просто не понимает роли туризма в современном мире.
Ранее Мария Захарова в интервью Михаилу Зыгарю заявила, что поездка за границу - это рискованное и ответственное мероприятие, поэтому отдыхать там могут только люди с деньгами и связями. По мнению официального представителя МИДа, россияне с кредитами и небольшой зарплатой не должны отдыхать за границей, чтобы не оказаться в сложной ситуации в случае возникновения ЧП. Судя по всему, чиновница намекнула на ситуацию с коронавирусом, из-за которого власти отменили авиасообщение и закрыли границы, а тысячи россиян не смогли вернуться на родину, хотя имели обратные билеты. Домой туристов возвращать пришлось спецрейсами.
«Мы столкнулись с тем, что люди не на последнее ехали, ехали в долг, с учетом имеющихся долгов и ехали просто потому, что это стало нормой жизни, и отказываться от этой сферы жизни они считали абсолютно неправильно», - заявила Захарова, забыв о том, что у туристов были куплены обратные билеты, а вернуться они не смогли из-за решения российских властей закрыть границу государства, в том числе и для въезда своих же граждан.
Мария Захарова также отметила, что в детстве у нее было понимание, что путешествуют на самолетах «люди, у которых есть деньги, они соответствующим образом одеты», а люди, у которых нет денег, «путешествуют как придется – автостопом, они ни на что не претендуют». «А теперь все перемешалось», - посетовала представитель МИД РФ.
Слова Марии Захаровой, которая является государственной служащей и получает зарплату из бюджета, вызвали широкий общественный резонанс среди граждан и представителей туристического рынка.
Так, гендиректор «Экзотик Тайм» Вероника Бирман заявила, что доступность путешествий и свобода перемещений на дальние расстояния – такая же неотъемлемая потребность и данность современного мира, как доступность и свобода образования, информации и сети интернет. А туризм не только «помогает укреплять гуманитарные и экономические связи между государствами, открывает новые возможности для общения и дружбы между гражданами разных стран».
«Туризм обогащает культуру, повышает её уровень. Туризм мотивирует к повышению качества жизни. Туризм открывает новые возможности и горизонты для самореализации. Туризм помогает бороться с такими актуальными на сегодня проблемами менеджерского состава, как САР, синдромами выгорания и хронической усталости. Туризм повышает экологическую осознанность. Туризм способствует единству народов и гармонии на планете», - отметила г-жа Бирман.
Глава туркомпении также отметила, что «ответственное и рискованное» мероприятие, о котором говорит чиновница, является рутинной работой для десятков тысяч сотрудников туристической отрасли в России. Туркомпании, в том числе, подстраховывают своих туристов. Российские туроператоры могли бы сами вывезти своих клиентов на родину, если бы власти сами не закрыли границы и не запретили авиакомпаниям летать.
«Организованный государством вывоз потребовался только в беспрецедентной ситуации закрытия границ. И вы так его организовали, что многим, для того, чтобы им воспользоваться, действительно нужно было найти «немалую такую сумму денег или неплохие связи». А теперь ещё и выслушивать ваши нотации. Такова цена вашей «подстраховки»», - заявила Вероника Бирман.
Глава туркомпании выразила недоумение тем, что Мария Захарова, которая публично разделила россиян, «на зарплату от которого она ест, одевается, ездит в командировки и имеет «элитарную» возможность путешествовать», на «касты». Вероника Бирман призвала чиновницу извиниться перед россиянами или уйти в отставку.