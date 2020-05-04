Владимир Путин 6 мая проведет совещание по вопросу выхода России из режима всеобщей изоляции
Президент России 6 мая проведет совещание, в ходе которого заслушает от членов правительства предложения по поэтапном выходу страны из режима всеобщей изоляции и снятия других ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого заслушает от членов правительства предложения по поэтапном выходу России из режима всеобщей изоляции и снятия других ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Еще в конце апреля глава государства поручил кабинету министров совместно с губернаторами подготовить общенациональный план восстановления экономики после негативного воздействия на нее ограничительных мер по коронавирусу. Этот план необходимо начать реализовывать одновременно с поэтапным выходом из эпидемиологических ограничений.
Предполагается, что вопрос о поэтапном снятии ограничительных мер власти будут решать после 12 мая. До этой даты в стране действует режим самоизоляции.