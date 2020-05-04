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04 мая 16:24

Владимир Путин 6 мая проведет совещание по вопросу выхода России из режима всеобщей изоляции

Президент России 6 мая проведет совещание, в ходе которого заслушает от членов правительства предложения по поэтапном выходу страны из режима всеобщей изоляции и снятия других ограничений

Владимир Путин 6 мая проведет совещание по вопросу выхода России из режима всеобщей изоляции

Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого заслушает от членов правительства предложения по поэтапном выходу России из режима всеобщей изоляции и снятия других ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом агентству ТАСС сообщил  пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Еще в конце апреля глава государства поручил кабинету министров совместно с губернаторами подготовить общенациональный план восстановления экономики после негативного воздействия на нее ограничительных мер по коронавирусу. Этот план необходимо начать реализовывать одновременно с поэтапным выходом из эпидемиологических ограничений. 

Предполагается, что вопрос о поэтапном снятии ограничительных мер власти будут решать после 12 мая. До этой даты в стране действует режим самоизоляции.

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