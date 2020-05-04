04 мая 15:57
Спикер Законодательного Собрания Ленинградской области заразился коронавирусом
Спикер Законодательного Собрания Ленинградской области Сергей Бебенин заразился коронавирусом COVOD-19. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального парламента
Спикер Законодательного Собрания Ленинградской области Сергей Бебенин заразился коронавирусом COVOD-19. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального парламента.
Сергей Бебенин сдал положительный тест на коронавирус 27 апреля. Заболевание у парламентария протекает в легкой форме. Сейчас политик находится на самоизоляции.
Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у двух сотрудников правительства Ленинградской области. Контактировавшие с ними чиновники, включая губернатора Александра Дрозденко, были отправлены на самоизоляцию.