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04 мая 15:19

В Москве от коронавируса скончался бывший митрополит Астраханской области отец Иона

В Москве скончался бывший митрополит Астраханской области Камызякской епархии Иона (в миру Юрий Карпухин). По предварительным данным, причиной его смерти стала коронавирусная пневмония

В Москве от коронавируса скончался бывший митрополит Астраханской области отец Иона

В Москве скончался бывший митрополит Астраханской области Камызякской епархии Иона (в миру Юрий Карпухин). По предварительным данным, причиной его смерти стала коронавирусная пневмония.

Когда и при каких обстоятельствах митрополит заразился коронавирусом, не сообщается.

На сайте Русской православной церкви сообщается, что митрополиту Ионе было 78 лет. Скончался он в московской больнице № 50.

Напомним, ранее от коронавируса скончался Епископ Железногорский и Льговский Вениамин.

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