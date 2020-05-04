04 мая 15:19
В Москве от коронавируса скончался бывший митрополит Астраханской области отец Иона
В Москве скончался бывший митрополит Астраханской области Камызякской епархии Иона (в миру Юрий Карпухин). По предварительным данным, причиной его смерти стала коронавирусная пневмония
В Москве скончался бывший митрополит Астраханской области Камызякской епархии Иона (в миру Юрий Карпухин). По предварительным данным, причиной его смерти стала коронавирусная пневмония.
Когда и при каких обстоятельствах митрополит заразился коронавирусом, не сообщается.
На сайте Русской православной церкви сообщается, что митрополиту Ионе было 78 лет. Скончался он в московской больнице № 50.
Напомним, ранее от коронавируса скончался Епископ Железногорский и Льговский Вениамин.