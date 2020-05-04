Экс-сотрудник компании по продаже марихуаны подал в суд на миллиардера Дмитрия Босова, который инвестировал в американский рынок каннабиса
В суд Лос-Анджелеса поступил иск к российскому миллиардеру, владельцу «Сибантрацита» и «Востокугля» Дмитрию Босову от американца Фрэнсиса Рачоппи с требованием выплатить ему миллиард долларов
В суд Лос-Анджелеса поступил иск к российскому миллиардеру, владельцу «Сибантрацита» и «Востокугля» Дмитрию Босову от американца Фрэнсиса Рачоппи с требованием выплатить ему миллиард долларов за нарушение трудового законодательства США. Г-н Рачоппи ранее занимал должность гендиректора фирмы Genius Fund Group, работающей на рынке легальной марихуаны. Из содержания судебного иска стало известно, что российский миллиардер является инвестором в американский рынок каннабиса.
В США употребление марихуаны легализовано, а сам рынок каннабиса считается весьма перспективным. В России, напротив, выращивание растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, их приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка, являются незаконными.По данным Forbes, который ссылается на содержание судебного иска, калифорнийские бизнесмены Гэбриэл Борден и Ари Стейглер осенью 2018 года убедили российского миллиардера Дмитрия Босова инвестировать в работающую на рынке легальной марихуаны структуру, которая затем получил название Genius Fund Group.
Дмитрий Босов через принадлежащие ему структуры - группу «Аллтек» и кипрскую Goldhawk Investments Ltd - инвестировал более 160 млн долларов в различные компании, которые входили в Genius Fund Group. Истец Фрэнсис Рачоппи утверждает, что российский олигарх через сеть компаний-пустышек управлял, финансировал и контролировал деятельность Genius Fund Group, а в дальнейшем «скрыл и исказил истинных владельцев группы компаний». В реальности же г-н Босов являлся «альтер-эго» этой компании, а сеть из компаний-пустышек была создана, чтобы миллиарде смог избежать какой-либо ответственности.
Истец также утверждает, что российский олигарх не был пассивным инвестором, а с осени 2018 по май 2019 года проживал в США, участвовал в повседневном управлении Genius Fund Group и даже купил по месту бизнеса дом в Беверли-Хиллз за 30 млн долларов. В апреле 2019 года американские визы Босова и его супруги были аннулированы, и больше право въезда в США им не предоставлялось. Тем не менее, бизнесмен продолжает инвестировать в свой калифорнийский бизнес и принимает участие в принятии ключевых решений компании.
В своем иске Рачоппи утверждает, что американские власти проводили расследование в отношении Босова и его как минимум три раза опрашивали сотрудники Госдепартамента и ФБР.
Истец утверждает, что управление Genius Fund Group велось крайне нерационально - у компании не было бизнес-плана, за миллионными инвестициями не было никакого надзора, а руководство фирмы при этом покупало автомобили Tesla и Escalade, тратило на обеды по 1500 долларов и покупало авиабилеты бизнес-класса. Часть средств, утверждает Рачоппи, тратилась на содержание дома Босова в Беверли-Хиллз. В частности, для бизнесмена приобретались доски для серфинга, звукозаписывающие устройства и робот-носильщик Gita, сообщает Forbes.
Ветеран спецназа США Фрэнсис Рачоппи устроился на работу в Genius Fund Group в апреле 2019 года на должность главы службы безопасности. Затем он стал операционным директором, после чего и обнаружил признаки нерационального корпоративного управления. Рачоппи доложил о ситуации руководству компании и лично самому Дмитрию Босову, но никаких мер по повышению эффективности управления принято не было.
Во время работы г-на Рачоппи в компании, положение в Genius Fund Group стало совсем тяжелым - выручки почти не было, а денежные потоки упали практически до нуля. В итоге компания даже не смогла выплачивать сотрудникам зарплату без дополнительных финансовых вливаний от Босова.
В феврале 2020 года Рачоппи смог обсудить ситуацию с Босовым, а тот назначил его гендиректором и поручил реорганизовать бизнес. Контролировать процесс должен был некий Гари (Игорь) Шиндер, который на тот момент занимал пост президента компании и председателя совета директоров. Истец утверждает, что Шиндер саботировал все его управленческие решения, а в конце марта сообщил ему об увольнении в связи с негативным влиянием на бизнес пандемии коронавируса.
Бывший гендиректор считает это нарушением, поскольку по закону штата Калифорния работодатель должен оповещать сотрудников о массовых увольнениях за 60 дней. Более того, власти штата признали компании, работающие в индустрии марихуаны, «особо важными» для экономики и разрешили им продолжать работу во время карантина. Это привело к тому, что в марте Genius Fund Group показала рекордную выручку.
Теперь Фрэнсис Рачоппи требует от Дмитрия Босова и других соответчиков выплатить ему суммарно 1,35 млн долларов (зарплата и бонусы).
Представитель миллиардера Дмитрия Босова заявил Forbes, что приведенные в иске факты не соответствуют действительности, а подача иска обусловлена конфликтом менеджмента при смене команды-управленцев.