04 мая 11:43
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 145 268 человек
В России общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 по состоянию на 4 мая выросло до 145 268 человек. За прошедшие сутки было зарегистрировано 10 581 новый случай заражения
Фото: Комсомольская правда
В России общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 по состоянию на 4 мая выросло до 145 268 человек. За прошедшие сутки было зарегистрировано 10 581 новый случай заражения, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с распространением болезни.
Число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло на 76 человек (за весь период наблюдения умерли 1 356 человек).
В Москве за сутки зарегистрировано 5 795 новых случаев заражения (общее число заболевших 74 401 человек), в Подмосковье - 803 новых случая (всего 14 939 человек), в Петербурге - 317 (5 346), в Нижегородской области - 157 (2 852), в Мурманской области - 280 (1 974), в Дагестане - 160 (1 958).