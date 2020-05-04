Глава Крыма сообщил о наплыве туристов на курорт во время режима всеобщей изоляции
Сергей Аксенов сообщил о прибытии в регион большого числа туристов с наступлением майских праздников. Ранее власти республики просили россиян не приезжать на полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о прибытии в регион большого числа туристов с наступлением майских праздников. Ранее власти республики просили россиян из других городов не приезжать на полуостров из-за коронавируса и грозили отправить всех приезжих в обсервацию.
В ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Сергей Аксенов сообщил, что туристы селятся в мини-отелях, которые работают незаконно. По словам глав муниципалитетов, почти все объекты размещения на сегодняшний день заполнены. При этом только в одном Сакском районе уже выявили три случая заражения коронавирусом, привезенных из других регионов. Завозные случаи коронавируса были зафиксированы и в Симферопольском районе.
Напомним, что до 11 мая в Крыму действует повышенный режим безопасности, чтобы сократить поток туристов. Всех приезжих будут отправлять в обсерватор на две недели.
По данным на 4 мая, в Крыму общее число заразившихся COVID-19 составляет 105 человек и еще 91 случай заражения выявлен в Севастополе.