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04 мая 10:49

В России часть карантинных ограничений оставят в силе до появления вакцины

Российские власти планируют оставить в силе часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, до появления эффективной вакцины от этой инфекции. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко

В России часть карантинных ограничений оставят в силе до появления вакцины

Российские власти планируют оставить в силе часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, до появления эффективной вакцины от этой инфекции. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Чиновник сообщил «Интерфаксу», что карантинные ограничения будут сниматься властями постепенно, чтобы не спровоцировать вторую волну пандемии коронавируса.

Сам Михаил Мурашко считает, что режим всеобщей изоляции и другие ограничительные меры отменять после прохождения пика заболеваемости нельзя.

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