На Чаяндинском месторождении «Газпрома» у трех тысяч вахтовиков предварительно выявлен коронавирус
На Чаяндинском месторождении в Якутии, которое разрабатывает «Газпром добыча Ноябрьск», у трех тысяч вахтовиков предварительно выявлен коронавирус
На Чаяндинском месторождении в Якутии, которое разрабатывает «Газпром добыча Ноябрьск», у трех тысяч вахтовиков предварительно выявлен коронавирус. Об этом после визита на месторождение сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова
Тестирование на коронавирус прошли 10 тысяч человек, которые работают на Чаяндинском месторождении. У 3 тысяч человек болезнь предварительно подтвердилась. При этом у многих вахтовых работников отсутствуют симптомы коронавируса.
«В вахтовом поселке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов. На месте проводятся все противоэпидемические мероприятия», — заверила Елена Малинникова.
В различные медицинские учреждения Якутии были госпитализированы более 60 человек. Часть работников из поселка для дальнейшего прохождения лечения была направлена в Ямало-Ненецкий автономный округ и в Омскую область.
Всего на месторождении дочернего предприятия «Газпрома» сейчас работают 45 медработников.
Напомним, что ранее работники Чаяндинского месторождения провели несколько акций протеста с требованием обеспечить их средствами защиты от вируса и изолировать заразившихся от здоровых работников.